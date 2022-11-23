Юрист FTX заявил о пропаже «значительной суммы» активов криптобиржи

Нанятый новым руководством криптовалютной биржи FTX юрист Джеймс Бромли (James Bromley) заявил, что «значительная сумма» активов платформы пропала и, возможно, была украдена, сообщает The Wall Street Journal. Крах компании, по его словам, вызвали кризис руководства и вольное обращение её сотрудников с клиентскими депозитами.

Господин Бромли раскритиковал происходившее в FTX — это была компания, работавшая в масштабах всего мира, но управлявшаяся как личная вотчина её бывшего главы Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). Платформу контролировали неопытные лица, некоторые из которых, или даже все, допустил новый юрист, действовали недобросовестно.

Современное законодательство, регламентирующее деятельность криптовалютных финансовых организаций, крайне несовершенно — их клиенты лишены защиты со стороны государства: отсутствует система страхования вкладов, которая помогает людям возвращать свои вложения в случае краха банков и брокерских контор. Сейчас с последствиями краха FTX пытается разобраться суд по делам о банкротстве.

Новое руководство FTX заявило, что балансовый отчёт с указанием имеющихся активов и возложенных на компанию обязательств перед клиентами будет подготовлен только к январю. Некоторые дочерние компании оказались платёжеспособными — всего же было обнаружено средств на $1,4 млрд. Власти Багамских Островов изъяли цифровые активы расположенной в их юрисдикции компании FTX Digital Markets, что её владельцы сочли незаконным. При этом ключи доступа от этих активов остаются в распоряжении руководства FTX.

Общее число кредиторов криптобиржи может достичь миллиона, а общая сумма долга пока продолжает рассчитываться. По предварительным данным, только 50 крупнейшим клиентам платформа задолжала около $3,1 млрд. Юристы также настаивают на сохранении зарплат оставшимся сотрудникам компании и продолжении расчётов с поставщиками, товары и услуги которых необходимы для продолжения работы FTX.