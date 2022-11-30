Компания Google выпустила большое обновление платформы Android Auto версии 8.5. Свежий апдейт представляет собой стабильную сборку и предоставляет доступ к новому интерфейсу Coolwalk большему количеству пользователей по всему миру.

Напомним, Google анонсировала большое обновление дизайна Android Auto ещё в мае на конференции Google I/O, запуск планировался к концу лета. Однако публичное бета-тестирование началось лишь в середине ноября. Теперь же, спустя всего пару недель, началось распространение стабильной версии Android Auto 8.5. Обновление имеет номер сборки V8.5.624554.

Новый интерфейс Android Auto позволяет запускать более одного приложения одновременно на разделённом экране, стал более удобным для управления во время вождения, получив более крупные элементы, адаптируется к различным размерам и ориентациям экрана. Улучшения коснулись и таких ключевых составляющих, как карты, голосовой помощник, медиаконтент, и многое другое.