Telegram планирует разработать собственную криптобиржу и кошелёк

Мессенджер Telegram планирует разработать собственную криптобиржу и криптовалютный кошелёк. Об этом заявил основатель сервиса Павел Дуров. Главной целью новых проектов станет децентрализация индустрии блокчейна.

«Блокчейн-индустрия была построена на обещаниях децентрализации, но в итоге люди, получившие власть, начали ею злоупотреблять. В итоге одна из крупнейших криптовалютных бирж, в лице FTX, обанкротилась. Решение очевидно — мы должны вернуться к своим корням, а именно к децентрализации», — написал Дуров. Он также заявил, что Telegram намерен создать децентрализованные инструменты для торговли криптовалютой — биржу и кошельки. Последние не будут связаны с хранением пользовательских токенов.

Вероятно, новые системы будут основаны на базе блокчейна The Open Network (TON), который изначально разрабатывался командой Telegram и на базе которого был создал аукцион Fragment. Ранее компания запустила на нём продажу никнеймов в Telegram. Месячный оборот платформы составил $ 50 млн, а в скором времени на нём появятся новые «товары».

Скандал с банкротством криптовалютной биржи FTX разгорелся в начале ноября. Из-за ошибок руководства и, возможно, финансовых махинаций, компания разорилась. В процессе банкротства выяснилось, что компания недобросовестно вела свою деятельность: средства клиентов использовались в сомнительных сделках, а сотрудники не вели бухгалтерский учёт должным образом. После заявления о банкротстве, со счетов компании пропало более $1 млрд клиентских средств. Общий объём ущерба пользователям пока неизвестен.