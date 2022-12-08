Музыкальный сервис Apple Music получит функцию караоке

Apple обновит сервис Music, добавив функцию Sing. Пользователи iPhone, iPad и Apple TV 4К получат возможность пользоваться функцией караоке — она обеспечивает «текстовым сопровождением» десятки миллионов песен. Как сообщается в блоге компании, Apple Music Sing позволит петь параллельно с воспроизведением песен — такая функциональность будет доступна подписчикам по всему миру ещё до конца текущего года.

Пользователи получат анимированные тексты песен, синхронизированные с музыкой, а слова для отдельных партий будут демонстрироваться в разных частях экрана при исполнении дуэтом или даже компанией. Пользователи смогут оптимизировать уровень вокала в воспроизводимых песнях, благодаря чему собственная вокальная партия выйдет на первый план, либо, наоборот, можно взять на себя исполнение бэк-вокала. Дополнительно можно будет петь дуэтом — каждый будет отслеживать свою часть слов в разных частях экрана. Каталог включает десятки миллионов популярнейших песен мира.

По словам представителя компании, возможность искать тексты песен являются одной из самых популярных функций сервиса и уже известно, что пользователи со всего мира любят подпевать любимым исполнителям, поэтому в Apple решили дополнить сервис специальными возможностями.

Более того, Apple выпустит более 50 плейлистов, включающих всевозможные композиции, популярные среди людей со всего мира и полностью оптимизированные для использования в сервисе Apple Music Sing.