IT Школа Samsung проведет митап в метавселенной Roblox

24 декабря в 12.00 социально-образовательный проект «IT Школа Samsung» проведет онлайн-мероприятие в метавселенной Roblox. Приуроченный к грядущим новогодним праздникам митап даст возможность узнать больше о виртуальных пространствах и разработке игр на платформе Roblox, а также принять участие в новогоднем квесте и выиграть призы в игре.

Участники мероприятия узнают интересные факты о метавселенной и о том, как создать собственную игру на платформе Roblox, а также смогут принять участие в новогоднем квесте и выиграть призы. Из оборудования потребуется только подключенный к интернету смартфон или ПК. Присоединиться к митапу можно Youtube на канале «IT Школа Samsung».

Образовательная часть митапа пройдет на платформе Youtube, после чего каждый желающий сможет посетить новогодний квест на платформе Roblox. Дополнительная информация о мероприятии будет опубликована по ссылке в Telegram.

Метавселенные — один из главных цифровых трендов современности, открывающий новые возможности для обучения и общения. Будучи мировым лидером в области инноваций для мобильных устройств и домашней техники, Samsung стремится сделать последние цифровые новинки доступнее для людей по всему миру. Roblox — онлайн-платформа, которая позволяет создавать и посещать виртуальные миры, имея под рукой лишь смартфон, ПК или игровую консоль. В рамках митапа каждый желающий сможет поближе познакомиться с передовыми возможностями виртуальных пространств.