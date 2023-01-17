Смартфоны Xiaomi 12 по всему миру стали получать MIUI 14

Компания Xiaomi выпустила MIUI 14 в Китае в декабре прошлого года, пообещав, что прошивка станет доступна по всему миру в январе. И этот момент настал: первыми новую версию начали получать обладатели смартфонов Xiaomi 12.

Обновление MIUI 14 станет доступно в первую очередь тем пользователям, которые ранее участвовали в бета-тестировании. Если по результатам не будет обнаружено серьезных ошибок, прошивку получат и все остальные через несколько дней.

MIUI 14 базируется на ОС Android 13, в нее интегрированы обновления безопасности вплоть до января текущего года. Номер версии — TLCMIXM, объем — 4.43 Гб. Обновление предлагает изменения дизайна, возможность удаления некоторых системных приложений, улучшенную производительность, возможность копирования текста с изображений, голосовой помощник Mi AI, сниженное энергопотребление и многое другое.