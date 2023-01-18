В магазине RuStore появились платные приложения

В российском магазине приложений RuStore появилась возможность делать покупки. Как заявил операционный директор RuStore Илья Сверчков: "Мы продолжаем развивать функциональность RuStore для пользователей — теперь они получили возможность оплачивать любимые игры и необходимые сервисы удобными способами. Создание инфраструктуры для бизнеса российских разработчиков — еще одна из важнейших задач проекта".

Оплачивать приложения можно при помощи банковских карт, через систему быстрых платежей и со счета мобильного телефона. Комиссия площадки, которая будет взыматься с разработчиков, такая же, как в Google Play и Huawei AppGallery — 15%. Разработчикам в личном кабинете будут доступны статистика платежей, информация о покупках, их количестве и стоимости.

RuStore был запущен в мае 2022 года. В нем размещено около 4000 мобильных приложений и представлено более 3000 компаний-разработчиков. В ноябре 2022 года ежемесячная аудитория магазина составила 7 млн пользователей.