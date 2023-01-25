В браузере Edge появится возможность размещать две вкладки в одном окне

Компания Microsoft начала тестировать новую функцию для своего браузера Edge, которая позволяет открывать две вкладки в одном окне. Это обнаружили пользователи Reddit как экспериментальную опцию в версии браузера для разработчиков.

При активации опции в панели инструментов рядом с адресной строкой появляется новая кнопка, позволяющая разделить окно Edge на две отдельные области, в каждой из которых можно открыть свою вкладку и переключаться между ними с помощью мыши или "горячих" клавиш. С подобными "совмещенными" вкладками можно производить все привычные действия: закреплять, дублировать, добавлять в группы и т.д.

Новая функция будет особенно полезной для визуального сравнения страниц сайтов или документов. Конечно, и сейчас можно открыть два отдельных окна браузера и разместить их рядом на экране, но это далеко не так удобно.