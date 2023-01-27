От краха FTX пострадали Apple, Google, Microsoft и другие технологические компании

Юристы обанкротившейся криптобиржи FTX представили в суд США по делам о банкротстве список ее кредиторов. Согласно нему, FTX задолжала многим ведущим технологическим компаниям, включая Apple, Google, Microsoft, Meta, Netflix, Yahoo, LinkedIn, Amazon, TikTok, Twitter, а также банкам, гостиницам, авиакомпаниям, СМИ и даже университетам.

Впрочем, суммы задолженности FTX конкретным кредиторам не указаны, вполне возможно, что в некоторых случаях речь может идти о небольших долгах. Всего криптобиржа-банкрот должна около $3.1 млрд пятидесяти крупнейшим кредиторам, максимальная сумма задолженности одному клиенту — более $200 млн.

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид выпущен под залог в $250 млн и в настоящее время находится в ожидании суда, который начнется в октябре.