Компания Kaspersky назвала основные киберугрозы для владельцев криптовалюты

Примерно четверть людей в курсе киберугроз, связанных с криптовалютой, и почти столько же (23%) не имеют совершенно никакого представления о них. Таковы данные нового исследования Kaspersky, в ходе которого изучалось отношение жителей разных стран к криптовалюте. Почти каждый второй (49%) так или иначе пострадал от какого-либо преступления, связанного с криптовалютой. 40% владельцев цифровых денег не верят, что существующих инструментов защиты достаточно.

Самые распространённые, по мнению опрошенных, киберугрозы, связанные с использованием криптовалюты, — кража валюты и мошенничество. Об этом сообщили 27% и 26% респондентов соответственно. Более трети респондентов (38%) не в курсе, что существуют риски и для тех, кто не владеет цифровыми активами. Они связаны с программами-криптомайнерами, которые втайне от владельца устройства добывают с его помощью криптовалюту.

«Финансовый сектор всегда был привлекательной мишенью для злоумышленников, но благодаря усиленной защите банковских систем успешные атаки в этой области — редкое явление в последние годы. Поэтому мошенники фокусируются на владельцах денежных средств, рассчитывая на их низкую финансовую и цифровую грамотность, и используют методы социальной инженерии. Соблюдение базовых правил онлайн-безопасности поможет значительно снизить киберриски для криптокошельков и других цифровых активов», — отмечает Дмитрий Кудревич, представитель Kaspersky в Беларуси.