Одна из старейших криптовалютных бирж LocalBitcoins закроется после 10 лет работы

LocalBitcoins, одна из первых и потому старейших одноранговых криптовалютных бирж, сообщила о закрытии платформы после более чем десяти лет работы. Площадка предоставила график закрытия сервисов. Уже приостановлены новые регистрации, а прекращение торговли и принятия депозитов будет 16 февраля.

После 17 февраля пользователи LocalBitcoins смогут только вывести цифровые активы со своих кошельков. На это у них будет 1 год.

Биржа LocalBitcoins была основана в 2012 году Иеремией Кангасом в Финляндии, хотя теперь биржу возглавляет Николас Кангас. Платформа быстро завоевала популярность, и её сервисы теперь доступны в более чем 240 странах. Платформа напрямую сводит покупателей и продавцов, которые могут воспользоваться более чем 40 способами оплаты.