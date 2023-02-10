Одна из старейших криптовалютных бирж LocalBitcoins закроется после 10 лет работы

LocalBitcoins, одна из первых и потому старейших одноранговых криптовалютных бирж, сообщила о закрытии платформы после более чем десяти лет работы. Площадка предоставила график закрытия сервисов. Уже приостановлены новые регистрации, а прекращение торговли и принятия депозитов будет 16 февраля.

После 17 февраля пользователи LocalBitcoins смогут только вывести цифровые активы со своих кошельков. На это у них будет 1 год.

Биржа LocalBitcoins была основана в 2012 году Иеремией Кангасом в Финляндии, хотя теперь биржу возглавляет Николас Кангас. Платформа быстро завоевала популярность, и её сервисы теперь доступны в более чем 240 странах. Платформа напрямую сводит покупателей и продавцов, которые могут воспользоваться более чем 40 способами оплаты.

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!
 