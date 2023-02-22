В России законопроект о легализации майнинга повторно внесут в Госдуму

В нижнюю палату парламента РФ повторно внесут законопроект о легализации добычи криптовалют. Об этом заявил зампредседателя комитета по информполитике Антон Горелкин.

По его словам, рассмотрение профильных нормативных актов идет достаточно сложно.

«Мы видим, как достаточно сложно сейчас в России развивается регулирование криптовалют... Тем не менее, законопроекты идут со скрипом. Я как соавтор законопроекта о легализации майнинга могу подтвердить, что тот законопроект… он будет перенесён... Надеюсь, что в этом году в каком-то виде мы сможем легализовать майнинг», — сказал Горелкин.

Новация, подготовленная группой депутатов, предполагала внесение поправок в Закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Однако она так и не была рассмотрена в первом чтении. Ранее в Госдуме отклонили законопроект о майнинге, внесенный в палату представителями фракции «Новые люди».

Теперь, по словам зампредседателя комитета, документ будет заново внесён на рассмотрение, несмотря на достаточно сложно развивающуюся правовую практику в области криптовалют в России.

Законопроект предполагает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом документом вводится запрет на рекламу криптовалюты или её предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.