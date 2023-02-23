Белорус потерял $70 000 в попытке обналичить криптовалюту

31-летний житель областного центра около года зарабатывал на криптобиржах. Когда на счету оказалась внушительная сумма, решил обменять виртуальные деньги на реальные. Для чего в одном из мессенджеров обратился за помощью к мужчине. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

В ходе разговора собеседник пояснил, что необходимо проверить легальность заработанной крипты. Потерпевший согласился. Жителю Гродно пришла ссылка, пройдя по которой он привязал свой криптокошелек. Мужчина не подозревал, что общается с мошенниками, поэтому последовательно выполнял все действия. Каково было его удивление, когда после проверки баланса он вместо 70 тысяч долларов увидел лишь 19. Так он понял, что стал жертвой мошенников.

После этого с ним на связь никто не выходил. Общая сумма ущерба составила без малого 200 тысяч рублей. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Следователем допрошен потерпевший, запрошены сведения о движении денежных средств по счету мужчины, осмотрена компьютерная техника. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление.