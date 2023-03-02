Яндекс представил расширенную версию своего браузера для организаций

Обновление Яндекс Браузера ориентировано только на применение в бизнесе и не предназначено для домашних пользователей.

В продукте реализована защита от трекеров — с ней злоумышленникам будет сложнее совершать направленные атаки на отдельных сотрудников для получения доступа ко внутренним данным всего предприятия. Кроме того, расширенная версия Яндекс Браузера для организаций позволяет получать ответы при обращении в службу поддержки в течение часа. Для решения особенно сложных вопросов можно запросить групповой звонок с участием разработчиков, инженеров и тестировщиков Яндекса.

У Яндекс Браузера для организаций впервые появился личный кабинет для администраторов. В нём можно общаться с поддержкой, следить за журналом изменений и быстро возвращаться к предыдущим сборкам. Здесь находится панель настройки корпоративных ресурсов, а со временем личный кабинет превратится единый центр управления всеми браузерами компании.

В следующих обновлениях расширенной версии Яндекс Браузера для организаций появятся:

• Облачный рендеринг для устаревших плагинов и технологий (Java, Flash, Silverlight) — это позволит им корректно работать в Браузере.

• Интеграция с корпоративными системами безопасности.

• Режим анонимности и улучшенная блокировка отслеживания.

• Мониторинг активности пользователей.