В Беларуси продлены налоговые льготы в криптосфере до 2025 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 марта подписал Указ № 80 "Об отдельных вопросах налогообложения", которым продлевается до 1 января 2025 года действие налоговых преференций в криптосфере, предусмотренных Декретом от 21 декабря 2017 года № 8 "О развитии цифровой экономики".



Указом также предусмотрена разработка до 1 июля 2024 года концепции дальнейшего развития сферы цифровых знаков в Беларуси, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Напомним, что ранее налоговые льготы в криптосфере действовали до 1 января 2023 года.