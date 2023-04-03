Хакеры в марте украли криптовалюту на $211 млн

Хакеры в марте совершили 26 взломов криптопроектов, украв криптовалюты на $211,5 млн, согласно данным компании PeckShield. Кроме того, злоумышленники похитили NFT на $10,9 млн.

Самая большая сумма в криптовалюте была похищена в ходе атаки на DeFi-платформу Euler Finance — около $197 млн, однако позже взломщик извинился и вернул проекту $182,7 млн.

Вторым по величине ущерба стал взлом экосистемы SafeMoon — злоумышленники вывели активы на сумму около $9 млн. Далее следуют атака на протокол ParaSpace с убытками в $5,2 млн и взлом сети банкоматов General Bytes ATM, который унес $1,7 млн.

Всего за первые три месяца года было похищено криптовалют на сумму $255,8 млн. За январь украли $8,8 млн, за февраль — $35,5 млн. Помимо криптовалют за март было украдены NFT на сумму $10,9 млн. Половина похищенных токенов была продана на торговых площадках в течение первых двух часов после кражи. Около 74,9% NFT были проданы на маркетплейсе Blur, 19,5% — на OpenSea. Всего с начала года украли NFT на $31,5 млн. В январе похитили токенов на $4,4 млн, в феврале — на $16,2 млн.