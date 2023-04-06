Ethereum вырос до максимума за 9 месяцев в преддверии обновления Shapella

На этой неделе курс Ethereum подскочил до девятимесячного максимума в преддверии крупного обновления сети под названием Shapella. По словам некоторых криптоинвесторов, предстоящее обновление сделает цифровую валюту более прибыльной долгосрочной инвестицией.

Вторая по величине криптовалюта мира за последние несколько дней увеличилась в цене примерно на 6 %, превысив отметку в $1900 за монету. На момент написания этой заметки за один «эфир» давали около $1890.

На следующей неделе сеть Ethereum ждёт крупное обновление Shapella. После этого криптовалютные инвесторы смогут свободно выводить имеющиеся в наличии активы. Сейчас для вывода средств приходится использовать централизованные криптобиржи, такие как Coinbase, или децентрализованные финансовые сервисы, такие как Lido.

До недавнего времени «эфир» отставал от биткоина в плане скорости роста в течение года. Однако успехи криптовалюты на фоне скорого обновления сети позволили сократить отставание. Ethereum в этом году вырос на 59 %, тогда как биткоин стал дороже на 70 % за аналогичный период. По мнению некоторых специалистов, предстоящее обновление приведёт к падению курса Ethereum. Такая вероятность обусловлена тем, что обновление разблокирует большое количество токенов криптовалюты на сумму около $2,4 млрд, большая часть из которых может попасть на открытый рынок, если инвесторы устроят распродажу активов.