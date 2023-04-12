Новинки в МТС: планшеты iPad нового поколения

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи двух новых моделей планшетов Apple – iPad 10.9" (2022) Wi-Fi 64GB и iPad Air 10.9" (2022) 64GB. Приобрести их можно в рассрочку до двух лет с ежемесячным платежом от 95 рублей в месяц.

iPad 10.9" (2022) Wi-Fi 64GB – это iPad 10-го поколения. Экран очередной модели из культовой линейки планшетов увеличен до 10,9 дюймов. Он занимает практически всю переднюю панель, рамки вокруг него сведены до минимума, а кнопка «Домой» отсутствует. Для отображения картинки используется яркий Retina-дисплей с разрешением 2360x1640 пикселей. В правой верхней части экрана расположена фронтальная камера на 12 Мп. Она поддерживает функцию Center Stage, которая позволяет отслеживать положение пользователя, чтобы он всегда оставался в кадре.

iPad 10 собран на платформе мощного чипа A14 Bionic. Его центральный процессор на 20% быстрее, а графический адаптер – на 10% производительнее по сравнению с установленным в модели предыдущего поколения. Работа с нейронными сетями и вовсе ускорилась на 80%. Основная камера получила модуль на 12 Мп, который умеет записывать обычное видео в качестве 4K с частотой до 60 кадров в секунду и замедленное видео с частотой до 240 кадров в секунду. Устройство поддерживает работу с клавиатурой Magic Keyboard Folio и электронным пером Apple Pencil 1-го поколения.

Планшет iPad 10.9" (2022) Wi-Fi 64GB можно приобрести в рамках акции «Для всех» за 1899 рублей. Его также можно взять в рассрочку без первого платежа по акции «Промо 2023». Тогда ежемесячный платеж на год составит 190 рублей, а в рассрочку на 2 года — 95 рублей.

iPad Air (2022) 64GB – это iPad Air 5-го поколения. Планшет оснащен сверхмощным чипом M1, который выдает высокую производительность. По сравнению с предыдущим iPad Air скорость вычислений центрального процессора повысилась на 60%, а быстродействие графического адаптера выросло в 2 раза. С его помощью можно быстро монтировать сложные ролики и играть в самые требовательные к ресурсам игры. Новый порт USB-C тоже работает в 2 раза быстрее, обеспечивая скорость передачи данных до 10 Гбит/с.

Новый iPad получил 10,9-дюймовый Retina-дисплей с разрешением 2360x1640 пикселей. Экран отображает высокодетализированную и насыщенную картинку благодаря тому, что содержит 3,8 млн пикселей и поддерживает широкую цветовую гамму P3. Антибликовое покрытие и технология True Tone позволяют с комфортом пользоваться устройством в самых разных условиях освещения. Высокого качества фото и видео позволяют создавать камеры с разрешением 12 Мп.

Планшет iPad Air 10.9" (2022) 64GB можно приобрести за 2199 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 218 рублей, а на два года — 113 рублей.