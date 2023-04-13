НАН Беларуси планирует развивать сотрудничество с фондом "Сколково"

Национальная академия наук Беларуси планирует развивать сотрудничество с фондом "Сколково". Об этом шла речь во время встречи председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова и председателя правления фонда "Сколково" Игоря Дроздова, сообщает БЕЛТА.

Во время переговоров был обсужден спектр перспективных направлений сотрудничества НАН Беларуси и фонда, а также механизмы их реализации. Как отметил в ходе встречи Владимир Гусаков, НАН Беларуси придает особое значение развитию сотрудничества с российскими организациями.

В свою очередь председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов отметил, что они готовы активно сотрудничать по ряду направлений, но особенно интересуют микроэлектроника и беспилотные летательные аппараты. Гости ознакомились с последними разработками ученых на постоянно действующей выставке "Достижения науки - производству". В программе также посещение Института физики им.Б.И.Степанова НАН и Объединенного института проблем информатики НАН.

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково" занимается созданием уникального центра "Сколково". Миссией фонда является формирование благоприятных условий для инновационного процесса. Конструкторы, инженеры, бизнесмены и ученые совместно с участниками проектов работают над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня в пяти направлениях: ядерные технологии, космические технологии и телекоммуникации, энергоэффективность и энергосбережение, биомедицинские технологии, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.