Евросоюз утвердил регулирование криптовалют

Парламент Европейского союза проголосовал за законопроект по комплексному регулированию криптоиндустрии MiCA.

Однако надзор над провайдерами криптосервисов будут осуществлять именно локальные надзорные органы. Только компании индустрии с числом ежегодных активных пользователей свыше 15 млн попадут в поле зрения Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг.

Законодательство, направленное на снижение рисков для потребителей, покупающих криптоактивы, будет означать, что поставщики могут нести ответственность, если они потеряют криптоактивы инвесторов. Правила будут накладывать ряд требований на криптоплатформы, эмитентов токенов и трейдеров в отношении прозрачности, раскрытия информации, авторизации и надзора за транзакциями. Платформы должны будут информировать потребителей о рисках, связанных с их операциями.

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA будет наделено полномочиями вмешиваться и запрещать или ограничивать криптовалютные платформы, если будет замечено, что они не защищают должным образом инвесторов или угрожают целостности рынка или финансовой стабильности.

Основные положения правил, включая касающиеся стейблкоинов, вступят в силу через год после принятия.