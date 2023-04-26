Opera представила новый браузер Opera One

Компания Opera представила свою новую разработку — браузер под названием Opera One. Как отмечают разработчики, этот браузер был полностью переработан и в конце концов станет основным предложением Opera для установки на компьютеры с Windows, macOS и Linux.

Opera One заменит текущую версию браузера Opera в конце 2023 года. Браузер отличается модульным дизайном и гибкой навигацией. Интерфейс настраивается в зависимости от контекста и потребностей пользователя на текущий момент.

Ещё одно новшество — так называемые «острова вкладок» (Tab Islands), группирующие вкладки по тематике. Например, при выборе места для обеда вкладки с меню, местами и сведениями о ресторанах откроются на специальном острове.

Как обещают разработчики, острова вкладок чётко различимы в пользовательском интерфейсе браузера, отмечены отдельными цветами и чёткими границами.

Острова вкладок создаются автоматически, чтобы хранить вкладки одной тематики вместе. Открытые веб-сайты также можно объединить в остров вкладок, нажав кнопку CTRL/Command, выбрав нужные вкладки, а затем щелкнув правой кнопкой мыши. Вкладки также можно перемещать между островами, добавлять к существующим островам и так далее.

В будущем в Opera One добавятся «новые мощные функции» на основе искусственного интеллекта. В ближайшие месяцы планируется выпустить собственный ИИ-движок.

Желающие могут установить раннюю тестовую версию Opera One, ориентированную на разработчиков.