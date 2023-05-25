24 мая в Zborka Labs прошел Startup Battle, в котором представители стартапов соревновались, кто лучше выступает с питчем. В мероприятии приняли участие как начинающие владельцы бизнеса с идеей, так и стартапы, которые уже вышли на рынок.

Zborka Labs, основателем которой является Борис Мамоненко, — это комьюнити, в котором стартапы могут пройти обучающую программу, встретить единомышленников, получить важные навыки и заявить о себе.

Жюри предстояло оценить не саму идею стартапа, а умение питчить, так как это очень важный скилл, который помогает грамотно представить свою идею или бизнес. В состав жюри вошли представили самых разных компаний: Василий Кулеш (криптообменник Whitebird), Валерий Усенко («Дзеньги Ком»), Татьяна Хуциашвили (Dana Holdings), Петерис Герасимов (Collect & Pay), Ольга Полещук (Metis DAO), Дмитрий Кудревич ("Лаборатория Касперского) и многие другие.

Игорь Мамоненко, генеральный директор BelHard, рассказал о том, какую важную миссию несет Zborka Labs для стартапов: "В Zborka Labs каждый человек сможет воплотить свою идею и мечту в реальность. И в этом им смогут помочь квалифицированные кадры со всего мира. И мы видим, что интерес со стороны стартапов очень большой. Сейчас закончился пятый выпуск обучения, в котором приняли участие 60 команд. А заявок было 120".

Сергей Красакович, партнер и ментор Zborka labs, рассказал, что за 2 года работы в комьюнити собралось более 1000 человек, более 20 преподавателей и 35 менторов и экспертов. Более 100 команд прошли обучение, а 12 стартапам удалось получить инвестиции. "В Zborka Labs мы отбираем идеи с потенциалом на миллиард, глобальные проекты, а также масштабируемые идеи с большим рынком.

Алексей Лобач, заместитель директора KV.by, поделился планами о проведении совместных ивентов. Уже этим летом в Минске пройдут многочисленные мероприятия, в которых смогут принять участие различные стартапы.

В Startup Battle приняли участие стартапы с совершенно разным уровнем готовности. У кого-то пока находится только на уровне идеи, а кто-то уже выпустил приложение и получает с него прибыль. Тематика также отличается: от приложения с медитациями до сервиса, который помогает в создании чат-ботов.

Итак, пришло время объявлять победителей по номинациям:

Лучший питч — стартап Barband

Лучшая презентация — стартап Govar

Тайминг 3.0 — MoonX

Голос зрителя — Svaboard