RuStore открыл монетизацию для физических лиц

Официальный магазин приложений для Android открыл платежные инструменты для российских разработчиков-физических лиц. Они смогут зарабатывать за счет встроенных покупок и подписок, а также публикуя платные приложения.

«Больше половины разработчиков, зарегистрированных в сторе, — это физические лица. Теперь у них появилась возможность зарабатывать с RuStore наравне с юридическими лицами и развивать свое дело. Достаточно зарегистрироваться в статусе самозанятого — сделать это можно сразу же через консоль, процесс займет несколько минут. Публикация приложений остается бесплатной и доступной любому», — комментирует операционный директор RuStore Илья Сверчков.

Условия по использованию инструментов монетизации одинаковы для юридических лиц и для самозанятых граждан. Чтобы физическому лицу начать зарабатывать с RuStore, необходимо в консоли разработчика перейти в раздел «Монетизация» и нажать кнопку «Подключить». Система автоматически проверит, есть ли у него статус самозанятого. Например, если разработчик не зарегистрирован в ФНС, он может внести необходимые данные сразу же в консоли. Получение дохода от RuStore проходит через B2B-сервис VK Pay Самозанятые, деньги поступят на банковскую карту, привязанную к личному кабинету разработчика в магазине приложений. Минимальный порог для выплаты составит 5 000 рос. рублей.