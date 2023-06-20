Браузер Opera One со встроенным ИИ стал доступен всем желающим

Opera One, новаторский веб-браузер со встроенным ИИ под названием Aria, стал доступен для загрузке всем желающим. В апреле Opera представила предварительную версию Opera One для разработчиков, акцентируя внимание на его модульных и многопоточных характеристиках. Теперь у всех пользователей есть возможность опробовать встроенный ИИ, реализацию которого анонсировала компания Opera.

Согласно информации от Opera, One был полностью переработан, чтобы открыть новую главу в веб-серфинге с поддержкой ИИ. Встроенный искусственный интеллект носит название Aria и был создан в сотрудничестве с OpenAI. Aria использует движок Composer AI, разработанный Opera, и интегрируется с GPT 3.5 от OpenAI, при этом расширяя свои возможности, такие как получение результатов веб-поиска в реальном времени, и имеет доступ ко всей справочной документации Opera.

Aria тесно интегрирована с браузером, и пользователи могут легко взаимодействовать с ней, используя комбинацию клавиш CTRL+/ или CMD+/ в зависимости от операционной системы. Это вызывает командную строку для общения с Aria, которое напоминает взаимодействие с ChatGPT. Также присутствует функция AI Prompts, которая позволяет Aria реагировать на текст с контекстными подсказками, а ChatGPT доступен на боковой панели.

Opera подчёркивает важность того, чтобы пользователи оставались хозяевами ситуации, поэтому доступ к ИИ в Opera One осуществляется по желанию пользователя. Чтобы воспользоваться возможностями Aria, сначала необходимо зарегистрировать бесплатную учётную запись Opera.

Помимо ИИ, Opera One включает функцию «Острова вкладок» (англ. Tab Islands), которая позволяет удобно группировать вкладки. Это можно сделать автоматически или вручную. Кроме того, новая модульная архитектура и многопоточный композитор совмещаются для создания браузера, способного динамически адаптироваться в зависимости от действий пользователя, обеспечивая более быстрый и плавный интерфейс благодаря многопоточной обработке.

В свете современных тенденций в области ИИ, Opera One является новым шагом на пути интеграции ИИ в повседневное взаимодействие с веб-браузерами. Это может стать стимулом для дальнейшего развития и интеграции ИИ в различные аспекты нашей жизни. Будущие исследования могут сосредоточиться на оптимизации ИИ с целью улучшения пользовательского опыта и безопасности при использовании веб-браузеров.