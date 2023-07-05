Названы Android-смартфоны, которыми больше всего довольны пользователи

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг смартфонов на основе операционной системы Android, которые получили самые высокие оценки удовлетворённости пользователей. По итогам июня 2023 года в рейтинге произошли заметные перестановки.

На первом месте удержался дебютировавший в конце марта Meizu 20 Pro, ворвавшийся сразу на вершину в майском рейтинге. В июне он набрал 95% позитивных отзывов. На втором месте оказался Xiaomi 12S Ultra, а на третьем – Samsung Galaxy S23 Ultra, с 94,21% и 94,17% позитивных отзывов соответственно. Для сравнения, по итогам мая второе и третье места занимали Huawei P60 Pro и Vivo X90 Pro+, в июне вообще вылетевшие из рейтинга.

Первую десятку рейтинга замыкают ZTE Nubia Z50 Ultra (94,06%), Xiaomi 13 Pro (92,54%), Honor X40 GT (91,81%), Honor Magic5 Pro (91,76%), Samsung Galaxy S23 (91,61%), Oppo Find X6 Pro (90,74%), OnePlus 11 (89,93%). Из топ-10 пропала Honor Magic5 Supreme Edition, но появился Samsung Galaxy S23 и OnePlus 11.

Статистика собрана в период с 1 по 30 июня 2023 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.