В сеть утекли персональные данные клиентов салонов цифровой техники "АЛЛО"

Национальный центр защиты персональных данных Республики Беларусь сообщил в своем официальном Telegram-канале об утечке персональных данных клиентов салонов цифровой техники "АЛЛО" (ООО "ПАТИО плюс").

В сообщении сказано, что нарушение системы защиты, повлекшее утечку данных, связано с созданием файла через админ-панель сайта и несанкционированным доступом к базе данных. Были похищены персональные данные 16 тыс. человек (ФИО, номера телефонов, e-mail). По указанному факту Центром проводится проверка.

В июле это уже четвертая крупная утечка персональных данных в Беларуси. 6 июля стало известно, что в сеть были выложены персональные данные клиентов "Острова чистоты и вкуса" и БГУ. А 5 июля была утечка из интернет-магазина buslik.by.