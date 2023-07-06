Взломан сайт БГУ. В сеть утекли данные 6 тысяч человек

Национальный центр защиты персональных данных Республики Беларусь сообщил, что был осуществлен несанкционированный доступ к информационной системе БГУ, при котором злоумышленниками были незаконно получены персональные данные около 6 тысяч человек. На данный момент сайт вуза не работает.

По указанному инциденту Центром будут приниматься предусмотренные законодательством меры.

Напомним, что это вторая утечка данных на сегодня, о которой стало известно. Персональные данные пользователей интернет-магазина ”Остров чистоты и вкуса“, который занимается реализацией товаров, утекли в сеть. Злоумышленниками выставлена на продажу база данных, которая по полученной информации содержит персональные данные более 730 тыс. пользователей данного ресурса. Накануне Центр сообщил, что была утечка из интернет-магазина buslik.by (сеть товаров для детей "Буслiк"). Хакеры хотели продать данные более чем 200 тыс. клиентов.