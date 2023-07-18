Курс биткоина снова падает

Вчера биткоин впервые за последний месяц опустился к отметке 29 600 долларов, при этом он с большим трудом смог вернуться к 30 000 долларов, но это продлилось недолго.

Сегодня утром курс снова опустился ниже 30 000 долларов, что является плохим сигналом для главной криптовалюты. Это не просто психологическая отметка, а бывшая зона сильной поддержки биткойна.

В течение последнего месяца, когда биткоин несколько раз штурмовал отметку 31 000 долларов, а на прошлой неделе поднялся до 31 800 долларов, аналитики в один голос говорили, что ниже 30 000 долларов биткоин уже вряд ли опустится. Якобы на этой отметке сформировался новый плацдарм, с которого главная криптовалюта будет покорять новые рубежи.

Теперь же аналитики прогнозируют разные сценарии, но многие согласны, что биткоин имеет большие шансы провалиться до следующей зоны поддержки в районе 25-26 тыс. долларов. При этом индекс «крипто-страха и жадности» (Crypto Fear & Greed Index), который показывает настроения инвесторов, снова переместился в зону жадности. Сегодня он равен 56, хотя ещё вчера он составлял 54.