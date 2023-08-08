Компания PayPal запустила собственную криптовалюту PYUSD

Компания PayPal представила новую криптовалюту PayPal USD (PYUSD). Это монета, обеспеченная безопасными и высоколиквидными активами, как сообщает компания. По мере развертывания PYUSD пользователи смогут покупать, продавать, хранить и переводить криптовалюту в приложении или на сайте электронной платежной системы.

PayPal USD – это стейблкоин, стоимость которого привязана к доллару США. Он обеспечен долларовыми депозитами, облигациями США и денежными эквивалентами. Плата за покупку, продажу, хранение или перевод PYUSD на соответствующие счета PayPal в США не взимается. За конвертацию между PYUSD и другими криптовалютами взимается комиссия.

Напомним, что в Беларуси на данный момент электронная платежная система PayPal не работает.

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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