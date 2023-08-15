PayPal запустит «криптовалютный хаб»

Платежный система PayPal запустит хаб криптовалют для избранных пользователей — сервис по хранению и взаимодействию с цифровыми активами на аккаунте платформы.

Компания автоматически свяжет Cryptocurrencies Hub с вашей личной учетной записью PayPal. Учетные данные для входа в личную учетную запись PayPal действуют для доступа к "Центру криптовалют" как части вашего счета.

Как более подробно описано ниже, вот некоторые опции, которые можете сделать с помощью Cryptocurrencies Hub:

Купить криптоактивы;

Хранить криптоактивы;

Продавать криптоактивы, в том числе использовать вырученные средства для оплаты покупок через свою учетную запись PayPal;

Конвертация между PYUSD и другим криптоактивом;

Отправлять криптоактивы;

Получать криптоактивы;

Просмотр рыночной информации и образовательных материалов.