PayPal запустит «криптовалютный хаб»

Платежный система PayPal запустит хаб криптовалют для избранных пользователей — сервис по хранению и взаимодействию с цифровыми активами на аккаунте платформы.
Компания автоматически свяжет Cryptocurrencies Hub с вашей личной учетной записью PayPal. Учетные данные для входа в личную учетную запись PayPal действуют для доступа к "Центру криптовалют" как части вашего счета.
Как более подробно описано ниже, вот некоторые опции, которые можете сделать с помощью Cryptocurrencies Hub:
- Купить криптоактивы;
- Хранить криптоактивы;
- Продавать криптоактивы, в том числе использовать вырученные средства для оплаты покупок через свою учетную запись PayPal;
- Конвертация между PYUSD и другим криптоактивом;
- Отправлять криптоактивы;
- Получать криптоактивы;
- Просмотр рыночной информации и образовательных материалов.
Некоторые или все функции Cryptocurrencies Hub могут быть недоступны в некоторых регионах США.
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