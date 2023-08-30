Курс биткоина превысил отметку $28 тыс. после победы Grayscale в суде

Вечером 29 августа курс биткоина (BTC) резко вырос более чем на 7%, в моменте достигнув нового максимума на отметке $28 125 в паре к стейблкоину Tether USD (USDT) на бирже Binance. Большинство криптоактивов повторило движение лидера рынка. На 19:40 мск BTC торгуется по $27,9 тыс, пишет РБК.

Резкий рост цены первой криптовалюты спровоцировал массовую ликвидацию маржинальных позиций трейдеров на криптобиржах. По данным Coinglass, всего за час с момента начала роста были ликвидированы короткие позиции на сумму более $80 млн. Самый крупный единичный принудительно закрытый ордер на сумму $2,5 млн зафиксирован на Binance в паре ETH/USDT.

Рынок криптовалют отреагировал ростом на публикацию новости о том, что суд удовлетворил иск компании Grayscale предпринимателя Барри Силберта к Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, который Grayscale подала в октябре 2021 года, когда регулятор в очередной раз отказал в возможности перевести ее траст Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в полноценный спотовый биржевой фонд (ETF) для биткоина.

Победа компании в суде может стать сигналом для одобрения других биткоин-ETF, в том числе от финансового гиганта BlackRock, первое решение по заявке которого ожидается в эту пятницу.

Другие криптовалюты также выросли в цене — Ethereum (ETH) торгуется на отметке $1728, цена BNB составляет $229, Cardano (ADA) торгуется по $0,27, XRP от Ripple — по $0,53. Рост более чем на 10% показали токены Polygon (MATIC), Solana (SOL) и Polkadot (DOT).