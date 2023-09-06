Apple подписывает новое соглашение с Arm

Apple заключила соглашение с компанией Arm, занимающейся разработкой чипов, срок действия которого истекает в 2040 году, сообщает Reuters. Информация об этой договоренности появилась в новых документах, поданных Arm в рамках запланированного IPO.

В заявлении о сделке не содержится особых подробностей. «Мы заключили новое долгосрочное соглашение с Apple, которое действует и после 2040 года, продолжая наши давние отношения сотрудничества с Apple», — говорится в документе. Но учитывая, насколько Apple полагается на разработки Arm при создании собственных чипов, используемых в ее самых популярных и прибыльных продуктах, таких как iPhone, Mac, iPad и Apple Watch, в дополнение к предстоящему Vision Pro, это сигнализирует о том, что Apple планирует продолжать использовать процессоры Arm очень долгое время.

Не только Apple имеет долгосрочный интерес к Arm. В своих документах Arm также сообщила, что некоторые крупные технологические компании, в том числе AMD, Apple, Google, Intel, Nvidia, Samsung и TSMC, «выразили заинтересованность» в покупке акций Arm «на общую сумму до 735 миллионов долларов».