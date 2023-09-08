Исполнительный директор FTX Райан Саламе признал себя виновным по уголовным обвинениям

Райан Саламе, управлявший багамским филиалом FTX, в четверг признал себя виновным по двум уголовным обвинениям. Это заговор с целью внесения незаконных политических пожертвований и обмана Федеральной избирательной комиссии, а также сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег.

«Я делал политические пожертвования от своего имени, которые финансировались за счет переводов от дочерней компании Alameda», — заявил Саламе в суде, пишет CoinDesk.

Бывший руководитель FTX также согласился передать активы на сумму более 1,5 миллиарда долларов. Саламе, как и Кэролайн Эллисон, Нишад Сингх и Гэри Ван, трое других руководителей, которые уже признали себя виновными в мошенничестве, был членом ближайшего окружения Сэма Бэнкмана-Фрида. Он также потратил миллионы на республиканские избирательные кампании.

Это заявление усиливает давление на Бэнкман-Фрида, суд над которым должен начаться в следующем месяце. Бэнкман-Фрид не признал себя виновным; Эллисон, Сингх и Ван согласились сотрудничать с правительством против него.

«Райан Саламе согласился продвигать интересы FTX, Alameda Research и его сообщников посредством незаконной кампании политического влияния и посредством нелицензированного бизнеса по передаче денег, что помогло FTX расти быстрее и крупнее, действуя вне закона», — заявил прокурор США. Об этом говорится в заявлении Дамиана Уильямса .