Ущерб от взлома аккаунта создателя Ethereum в соцсети X составил почти $700 000

10 сентября хакеры взломали аккаунт создателя Ethereum Виталика Бутерина в соцсети X (бывший Twitter) и разместили от его имени пост с фишинговой ссылкой, сообщили «Ведомости». В нём предлагалось пройти по ссылке, чтобы получить бесплатно памятный NFT в честь запуска в Ethereum новой функции по увеличению транзакций. Позже отец Виталика Дмитрий Бутерин предупредил о взломе.

«Не обращайте внимания на этот пост, видимо Виталика взломали. Он работает над восстановлением доступа», — написал старший Бутерин в своём аккаунте в соцсети X. Но, по всей видимости, до появления этого предупреждения немало пользователей приняли этот пост за чистую монету и открыли доступ к своим криптокошелькам, поскольку ущерб от действий хакеров оценивается в немалую сумму.

Согласно подсчётам блокчейн-аналитика ZachXBT, суммарный ущерб на момент взлома составил $691 000. В числе украденных NFT оказались два CryptoPunk (коллекция токенов на блокчейне Ethereum) стоимостью 153,62 Ethereum (около $250 000 на 10 сентября) и 58,18 Ethereum (около $95 000). ZachXBT предупредил о случившемся инциденте своих фолловеров, число которых превышает 438 200 человек.