Основатель криптобиржи FTX признан виновным в мошенничестве

Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным в мошенничестве. 2 ноября присяжные Нью-Йорка вынесли вердикт, завершив судебный процесс, в ходе которого Бэнкман-Фрид защищался от обвинений в том, что он преступно неправильно управлял своей криптовалютной биржей FTX и торговой фирмой Alameda Research.

После более чем месяца судебного разбирательства присяжным потребовалось четыре с половиной часа, чтобы решить судьбу Бэнкмана-Фрида, объявив его виновным по всем семи пунктам обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств связи, сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговор с целью отмывания денег. Судья Льюис Каплан вынесет ему приговор 28 марта следующего года, и ему грозит несколько десятилетий тюремного заключения.

Бэнкман-Фрид основал FTX в 2019 году. П рокуратура заявила, что операция была мошенничеством «с самого начала». В то время как он рекламировал биржу инвесторам и общественности как безопасную и надежную, бывшие коллеги Бэнкмана-Фрида показали, что она фальсифицировала цифры.