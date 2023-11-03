Основатель криптобиржи FTX признан виновным в мошенничестве

Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным в мошенничестве. 2 ноября присяжные Нью-Йорка вынесли вердикт, завершив судебный процесс, в ходе которого Бэнкман-Фрид защищался от обвинений в том, что он преступно неправильно управлял своей криптовалютной биржей FTX и торговой фирмой Alameda Research.
После более чем месяца судебного разбирательства присяжным потребовалось четыре с половиной часа, чтобы решить судьбу Бэнкмана-Фрида, объявив его виновным по всем семи пунктам обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств связи, сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговор с целью отмывания денег. Судья Льюис Каплан вынесет ему приговор 28 марта следующего года, и ему грозит несколько десятилетий тюремного заключения.
Бэнкман-Фрид основал FTX в 2019 году. Прокуратура заявила, что операция была мошенничеством «с самого начала». В то время как он рекламировал биржу инвесторам и общественности как безопасную и надежную, бывшие коллеги Бэнкмана-Фрида показали, что она фальсифицировала цифры.
Империя FTX рухнула после того, как статья Coindesk в ноябре 2022 года, опубликованная ровно за год до решения жюри, раскрыла тайное размытие средств, а генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао объявил, что выйдет из биржи. Бэнкман-Фрид подал в отставку, и FTX подала заявление о банкротстве, но вскоре ему были предъявлены гражданские и уголовные обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
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