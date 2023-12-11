Binance прекратит поддержку операций с российским рублем с 31 января

Криптобиржа Binance сообщила пользователям о прекращении с 31 января 2024 года поддержки сделок с использованием российского рубля (RUB), включая следующие торговые пары: USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB и RUB/RUB.

"Такое решение принято, так как компания следует решению об уходе из России и продажи бизнеса компании CommEX. Чтобы использовать CommEX для P2P-торговли, необходимо зарегистрироваться или войдите в свой аккаунт биржи, а затем подключить его к аккаунту на Binance. Как только учетные записи будут привязаны, можете перевести свои активы из Binance на платформу CommEX и продолжить P2P-торговлю с Российским Рублем (RUB)", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, пользователи могут выводить российские рубли через партнеров Binance до 31 января, конвертировать рубли в криптовалюту с помощью инструмента «Конвертация» или обменять на криптовалюту на спотовом рынке Binance.