Tesla отзывает 2 миллиона своих автомобилей из-за аварий с участием автопилота

Tesla отзывает практически 2 миллиона своих автомобилей, чтобы ограничить использование функции автопилота после двухлетнего расследования регулирующими органами США примерно 1000 аварий, в которых была задействована эта функция.

Национальная администрация безопасности дорожного движения в США заявила, что система автопилота может дать водителям ложное чувство безопасности и ею легко злоупотреблять в определенных опасных ситуациях, когда технология Tesla может оказаться неспособной безопасно перемещаться по дороге.

Обновление программного обеспечения по беспроводной сети предоставит водителям Tesla больше предупреждений, когда они не обращают внимания на дорогу. Согласно заявлению НАБДД, эти уведомления будут напоминать водителям о необходимости держать руки на руле и быть внимательными.