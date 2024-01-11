В США одобрили спотовый биткоин-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила биржевые фонды, связанные с биткоином. Это решение сделает доступными для инвесторов 11 спотовых биткоин-ETF, например, Grayscale, Fidelity, BlackRock и других.

Благодаря новым инвесторам рынок криптовалют продолжит расти быстрыми темпами. На фоне ожиданий запуска спотового ETF и других событий биткоин за минувший год поднялся в цене в 2,5 раза — с примерно $17 тыс. в начале 2023 года до более чем $45 тыс. на данный момент. Предполагается, что биткоин должен на фоне одобрения спотовых ETF значительно вырасти, однако пока что рынок реагирует сдержано — биткоин вырос всего на 1 %.

ETF (exchange traded fund) представляет собой инвестиционный фонд, который формирует портфель активов — в контексте данной новости это будет некое количество биткоинов, — а после выпускает собственные акции, привязанные к этим самым активам. Покупая ценные бумаги биткоин-ETF, инвестор не владеет криптовалютой напрямую, но цена акций будет напрямую зависеть от стоимости биткоина. Заметим, что SEC одобрила спотовые ETF, то есть они держат сам биткоин, в отличие от одобренных уже довольно давно фьючерсных ETF на биткоин, которые держат контракты, привязанные к криптовалюте.