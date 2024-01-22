Блокчейн-платформа Terraform Labs подала заявление о банкротстве

Сингапурская компания Terraform Labs (TFL), стоящая за цифровыми активами TerraUSD (UST) и Luna, подала заявление о банкротстве из-за краха ее криптовалют в 2022 году.

Terraform Labs, подтвердившая подачу заявления о защите от банкротства, заявила, что эта заявка является «стратегическим шагом, который позволит компании продолжить свою деятельность и поддержать судебные процессы, ожидающие рассмотрения в Сингапуре и США с участием Комиссии по ценным бумагам и биржам». В компании также заявили, что «выполнят все финансовые обязательства перед сотрудниками в ходе дела по Главе 11», не требуя дополнительного финансирования.

Согласно судебному документу, оценочные активы и обязательства Terraform Labs варьируются от 100 до 500 миллионов долларов, а количество кредиторов — от 100 до 199.

Согласно заявлению, Terraform Labs планирует продолжить расширение своего бизнеса в области Web3. Недавно компания приобрела Pulsar Finance, а в начале этого месяца запустила Station v3 (криптовалютный кошелек).

«Сообщество и экосистема Terra продемонстрировали беспрецедентную устойчивость перед лицом невзгод, и это действие необходимо, чтобы позволить нам работать над достижением наших коллективных целей, одновременно решая юридические проблемы, которые остаются нерешенными», — сказал Крис Амани, генеральный директор Terraform Labs.

Заявление о банкротстве было подано через четыре дня после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США согласилась отложить гражданский процесс против Terraform Labs и соучредителя До Квона по предполагаемому мошенничеству с криптовалютой на сумму 40 миллиардов долларов. Квон в настоящее время находится под стражей в Черногории за использование фальсифицированной криптовалюты. Соучредитель Terraform Labs может быть экстрадирован в США или Южную Корею в марте.

В феврале прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Квона и Terraform Labs в мошенничестве с американскими инвесторами, которые приобрели цифровые активы Terra USD и Luna.