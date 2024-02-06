Опубликована Концепция цифрового белорусского рубля

Правлением Национального банка Республики Беларусь одобрена Концепция цифрового белорусского рубля (ЦБР) и принято решение о начале разработки платформы ЦБР. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Основными целями внедрения цифрового белорусского рубля являются расширение условий для развития национального платежного рынка и создание потенциала для использования цифровой валюты центрального банка в трансграничных платежах.

Предполагается, что платформа ЦБР будет функционировать на основе технологии распределенного реестра, что позволит полноценно реализовать функционал децентрализованных финансов для национальной валюты и интегрировать платформу цифрового белорусского рубля с платформами цифровых валют центральных банков стран-партнеров. Планируется реализовать смарт-контракты, офлайн-платежи и анонимные транзакции на платформе ЦБР.

Цифровой белорусский рубль (ЦБР) – это цифровая форма белорусского рубля, законное платежное средство, выполняющее все функции денег, имеющее одинаковую ценность с наличным и безналичным белорусским рублем, являющееся прямым требованием к Национальному банку Республики Беларусь и эмитируемое им.