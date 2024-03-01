Вышел веб-браузер Vivaldi 6.6

29 февраля вышло первое в этом году обновление десктопной версии интернет-браузера Vivaldi 6.6. Разработчики реализовали в обновлении несколько нововведений, о которых рассказали в своем блоге.

Панельный комфорт

Веб-панели в браузере получили ещё больше возможностей. Теперь они полностью поддерживают работу с расширениями. Кроме того, разработчики теперь смогут адаптировать свои расширения к работе с веб-панелями — для этого они могут воспользоваться API расширений для боковой панели. Также в меню веб-панелей добавлены кнопки навигации. Теперь можете переходить по ссылкам вперёд и назад, а также возвращаться на изначальную страницу веб-панели.

Правовой регулировщик

Команда разработчиков браузера решила вынести все разрешения прав доступа для веб-страниц прямо в настройки браузера для упрощения управления. В настройках можете выставить глобальные разрешения, которые будут применяться ко всем посещаемым веб-сайтам. Но, если в процессе работы для каких-то ресурсов сделаете разрешения, отличные от глобальных, данные веб-сайты появятся в списке индивидуальных настроек. Здесь сможете точно так же индивидуально управлять разрешениями для каждого конкретного ресурса, требующего особого подхода. Для наглядности опции, имеющие отличие от глобальных настроек, будут подсвечиваться. При удалении ресурса из списка он в дальнейшем будет управляться глобальными настройками.

Принудительное затемнение

Теперь в настройках браузера в разделе «Внешний вид» пользователи смогут назначить принудительное применение тёмной темы ко всем посещаемым веб-сайтам. Таким образом даже те ресурсы, которые пока не обзавелись тёмным режимом, не будут раздражать своей яркостью.

Быстрые переводы

К этому компоненту браузера давно накопились вопросы по поводу его работы, поэтому разработчики решили заняться его улучшением. Речь идёт о встроенном переводчике. Ситуация усложняется тем, что это сторонняя разработка, но команда браузера всё равно нашла способ улучшить как скорость, так и качество перевода. Серверная часть переводчика была полностью обновлена, что позволило ускорить его работу. Кроме того, для некоторых языков удалось улучшить качество перевода.

Поиск по почте

В данной версии браузера разработчики уделили внимание почтовому клиенту. Улучшения особенно понравятся тем пользователям, кто ведёт активную переписку и обладает гигабайтными почтовыми базами. Для начала была сделана расширенная форма поиска, где можно указать более точные критерии поиска, включая временной отрезок, адрес отправителя/получателя, наличие вложений и т.д.

При желании можете сохранить настроенный поиск в качестве фильтра, что позволит автоматически сортировать получаемую почту по различным папкам. Дополнительно можете ограничить поиск только заголовком или только телом сообщения. И ещё небольшой лайфхак: можете инвертировать результаты поиска, что также открывает определённый простор для творчества.

На пути к портабельности

Новая версия браузера поддерживает импорт/экспорт заметок и списка чтения. Напомним, что в заметках поддерживается разметка Markdown, а список чтения поддерживает формат Instapaper CSV, что позволяет переносить данные не только между браузерами Vivaldi.