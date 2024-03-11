Впервые в истории курс биткоина превысил $71 000

Курс биткоина 11 марта впервые в истории превысил отметку в $71 000 за одну монету. На момент публикации данной новости за один биткоин на криптовалютной бирже Binance просят $71 695.

Стоит отметить, что за последний месяц главная криптовалюта подорожала более чем на 50%, а объём рыночной капитализации криптовалюты превысил $1,38 трлн. На рынке цифровых активов также наблюдается положительная динамика.

Инвесторы в криптообществе считают, что причины роста остаются прежними: одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам биржевых фондов, основанных на спотовых биткоинах, а также ожидание халвинга. Это событие, в ходе которого вознаграждение за майнинг биткоинов сокращается вдвое.