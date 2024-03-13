Mastercard и MetaMask тестируют первую блокчейн-карту

MetaMask, популярный криптовалютный кошелек для блокчейна Ethereum, тестирует платежную карту, работающую в сети Mastercard.

Такой продукт объединил двух гигантов в своих областях. MetaMask — это крупнейший кошелек самообслуживания с более чем 30 миллионами активных пользователей в месяц, а Mastercard обеспечивает ключевое звено в традиционной финансовой системе через свою сеть кредитных и дебетовых карт, охватывающую весь мир, пишет Coindesk.

Согласно маркетинговым материалам, платежная карта MetaMask/Mastercard станет «первым в мире по-настоящему децентрализованным платежным решением Web3», позволяющим пользователям тратить свои криптовалюты «на повседневные покупки везде, где принимаются карты».