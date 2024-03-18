Илон Маск показал снимки, сделанные Starship из космоса

Илон Маск процитировал сообщение, опубликованное на странице его компании SpaceX, которое касается третьего запуска космического корабля Starship.

Напомним, что 14 марта состоялся третий запуск Starship. Космический корабль SpaceX был уничтожен во время возвращения на Землю после почти завершения третьего испытательного полета. 120-метровая система, которая весит около 5000 тонн при полной заправке, взлетела с космодрома SpaceX под названием Starbase в Мексиканском заливе в Бока-Чика, штат Техас. SpaceX планирует в будущем использовать космический корабль для доставки астронавтов на Луну и Марс.

Корабль впервые облетел вокруг земного шара, но контакт был потерян на заключительных этапах испытания, как только он снова вошел в атмосферу. Предположительно, он либо сгорел, либо развалился при входе в атмосферу.

«Не верится, что это реальное фото», — так прокомментировал Илон Маск одну из фотографий.