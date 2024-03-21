Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" к МКС с космодрома Байконур отменен

Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" к МКС с космодрома Байконур отменен, сообщили в ходе трансляции, которую ведет "Роскосмос".

"Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа", - сказал диктор во время трансляции.

Напомним, что сегодня белоруска Марина Василевская должна была полететь на МКС с россиянином и американкой. 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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