Состоялся запуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" к МКС с белоруской на борту

Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" к МКС с космодрома Байконур состоялся сегодня в 15:36. Об этом сообщает "Роскосмос".

На борту пилотируемого корабля — Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон. Выведение «Союза МС-25» на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля проходит в штатном режиме. Стыковка «Союза МС-25» к модулю «Причал» состоится 25 марта 18:10 мск.

Напомним, что пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" к МКС с космодрома Байконур должен был состояться 21 марта, но был перенесен.