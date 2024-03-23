Состоялся запуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" к МКС с белоруской на борту

Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" к МКС с космодрома Байконур состоялся сегодня в 15:36. Об этом сообщает "Роскосмос". 

На борту пилотируемого корабля — Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон.  Выведение «Союза МС-25» на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля проходит в штатном режиме. Стыковка «Союза МС-25» к модулю «Причал» состоится 25 марта 18:10 мск. 

Напомним, что пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" к МКС с космодрома Байконур должен был состояться 21 марта, но был перенесен.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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