«Союз МС-25» с белоруской на борту прибыл на МКС

Союз МС-25» причалил к МКС. На станцию прибыли Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и Трейси Дайсон. В подмосковном Центре управления полётами операции по сближению и стыковке проконтролировал глава Роскосмоса Юрий Борисов.

После открытия переходных люков их встретят Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, Лорал О’Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс, сообщает Роскосмос в своем Telegram-канале.

Василевской и Новицкому предстоит провести на орбите 14 суток. Возвращение домой — 6 апреля на корабле «Союз МС-24» вместе с Лорал О’Харой. Трейси Дайсон пробудет в космосе 184 сутки и приземлится 23 сентября на корабле «Союз МС-25» вместе с Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Напомним, что запуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" к МКС с белоруской на борту состоялся 23 марта.