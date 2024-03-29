Экс-глава криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы

Бывший глава обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюремного заключения. Он обвиняется по семи уголовным статьям, в том числе в мошенничестве и растрате пользовательских средств. Судебное заседание состоялось 28 марта.

По заявлениям судьи, клиенты FTX потеряли $8 млрд, еще $1,7 млрд — инвесторы и $1,3 млрд — кредиторы биржи. Как минимум трое клиентов FTX покончили жизнь самоубийством. Суд допускал пожизненное заключение для Бэнкмана-Фрида. По словам судьи Льюиса Каплана, как минимум трижды Бэнкман-Фрид давал ложные показания, пишет РБК.

Бэнкман-Фрид подтвердил долги связанного с биржей фонда Alameda Research, но утверждал, что FTX могла обойтись без банкротства и справилась бы с проблемами. Alameda — фонд, у которого был доступ к средствам клиентов FTX, он обанкротился вместе с биржей. Именно через него средства клиентов использовались командой FTX для высокорисковых инвестиций и прочих расходов, в том числе на пожертвования американским политикам.

Прокурор запрашивал для Бэнкмана-Фрида 40 лет заключения, адвокаты добивались для него предельного срока до шести с половиной лет. Защита просила учесть его биографию и жизненную позицию, образование, опыт работы на Уолл-стрит и основание торговых компаний, а также то, что «его мотивом была не только жадность». Юристы подадут апелляцию.