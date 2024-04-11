С 15 мая все пользователи Google Photos бесплатно получат доступ к ИИ-инструментам

Google Photos получает обновление. В среду компания объявила, что несколько расширенных функций редактирования, которые ранее были доступны только устройствам Pixel и платным подписчикам, включая редактор Magic Editor на базе искусственного интеллекта, теперь будут доступны всем пользователям Google Photos бесплатно.

Это расширение также включает Google Magic Eraser, который удаляет ненужные элементы с фотографий; Photo Unblur, который использует машинное обучение для повышения резкости размытых фотографий; портретный свет, который позволяет менять источник света на фотографиях постфактум и другие.

Инструменты редактирования исторически были преимуществом для высокопроизводительных устройств Google, телефонов Pixel, а также привлекательным продуктом подписки на облачное хранилище Google - Google One. Но с растущим количеством инструментов редактирования на основе искусственного интеллекта, наводняющих рынок, Google решила сделать свой набор функций редактирования фотографий с использованием ИИ доступным большему количеству людей бесплатно.