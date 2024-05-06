Tesla будет принимать криптовалюту Dogecoin в качестве способа оплаты

Известный производитель электронных автомобилей Tesla, которым управляет Илон Маск, добавил Dogecoin в качестве официального способа оплаты на свой веб-сайт. Страница платежей была обновлена, и теперь она включает Dogecoin, любимую монету-мем криптосообщества.

Однако пока Tesla по-прежнему принимает DOGE только для товаров в онлайн-магазине Tesla. В дополнении говорится, что «Dogecoin также может быть принят к использованию в некоторых продуктах».

Впервые компания Илона Маска начала принимать Dogecoin в качестве эксперимента в январе 2022 года. Тогда, как заявил технологический магнат, это был эксперимент, чтобы посмотреть, как пойдет дело. За DOGE начали продаваться различные товары компании — например, Tesla Cyberwhistle и пряжка ремня «Giga Texas».

Позже в том же году его примеру последовала еще одна компания, которой руководил тот же генеральный директор, — SpaceX.

Спустя два года, в марте 2024 года, во время визита на завод Giga в Берлине, аудитория спросила Маска, собирается ли Tesla внедрить платежи Dogecoin для электромобилей. Маск ответил, что им следует добавить DOGE в качестве способа оплаты в будущем. Это заявление Маска сразу спровоцировало рост цен на DOGE на 10%. Однако рост длился недолго.